POL-PPWP: Hilfe gesucht und gefunden

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Hilfe suchend hat sich eine Frau aus Weilerbach am Sonntagabend bei der Polizei gemeldet. Wie die Frau kurz nach 22 Uhr mitteilte, stand ein unbekannter Mann vor ihrer Tür und führte offensichtlich Selbstgespräche.

Als sie den Unbekannten ansprach und fragte, ob sie ihm helfen könne, gab der Mann an, dass er in einem Seniorenheim im Saarland lebt und nicht mehr zurückfindet. Ein Anruf in der Einrichtung bestätigte, dass der Mann zu den Bewohnern gehört, aber bereits seit Freitag vermisst wird. Weil er auch regelmäßig Medikamente einnehmen müsse, war Eile geboten.

Während ein Rettungsdienst den "Ausreißer" medizinisch versorgte, organisierte die Polizei die "Heimfahrt" des Mannes: Eine Streife brachte ihn zum Rasthof in Ramstein-Miesenbach, wo er von einer Streife der saarländischen Kollegen übernommen und nach Hause gebracht wurde. |cri

