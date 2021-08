Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in einem Entsorgungsbetrieb in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 13. August 2021, gerieten gegen 8:00 Uhr Gelbe Säcke in einer Halle auf einem Entsorgungsbetrieb in der Otto-Hahn-Straße in Brake in Brand.

Zwei Mitarbeiter waren dabei die gelben Säcke umzuverteilen. Ein Mitarbeiter löschte die offenen Flammen mit einem Feuerlöscher, sodass eine Ausbreitung des Brandes verhindert wurde. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Feuerwehren Brake Hafenstraße und Golzwarden waren vor Ort und löschten das Feuer schlussendlich. Etwa 15 Quadratmeter gehäufte Müllsäcke wurden dafür mit Hilfe eines Baggers in einen offenen Container gekippt, um sie dort zu fluten.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Otto-Hahn-Straße für rund eine Stunde voll gesperrt werden.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell