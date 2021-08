Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham +++ Eine Person schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 12. August 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall an der Friesenstraße in Nordenham schwer verletzt.

Ein 28-Jähriger aus Nordenham befuhr mit einem E-Scooter gegen 23:20 Uhr die Friesenstraße. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung stürzte der Mann und blieb bewusstlos auf der Straße liegen.

Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen anschließend mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

