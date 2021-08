Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Mülleimers in Wildeshauser Innenstadt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 12. August 2021, geriet der Abfall in einem Mülleimer in der Westerstraße inmitten von Wildeshausen in Brand.

Durch den Brand entstand eine leichte Rauchentwicklung. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten aufmerksame Passanten das Feuer bereits gelöscht.

Personen kamen nicht zu Schaden. Im Innenraum des Mülleimers entstand lediglich leichter Sachschaden.

Brandursächlich könnte mutmaßlich eine nicht gänzlich abgelöschte Zigarette gewesen sein, die zuvor in den Abfallbehälter geschmissen wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell