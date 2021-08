Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 11. August 2021, ereignete sich gegen 6:55 Uhr ein Verkehrsunfall in der Vogelsangstraße in Delmenhorst.

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Vogelsangstraße in Richtung Annenheider Straße. Aus Unachtsamkeit fuhr er auf den am rechten Straßenrand abgestellten Wohnwagen auf. Dieser wurde wiederum auf den davor geparkten Pkw aufgeschoben.

Der 23-jährige Delmenhorster blieb unverletzt. An den Pkw sowie am Wohnwagen entstanden Sachschäden in einer Höhe von etwa 11.000 Euro. Der Pkw des 23-Jährigen war im Anschluss nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

