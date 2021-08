Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 11. August 2021, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst gegen 17:35 Uhr einen Mofa-Fahrer in der Bürgermeister-Koch-Straße in Delmenhorst.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Des Weiteren schöpften sie bei dem 32-jährigen Fahrer aus Delmenhorst den Verdacht einer möglichen Drogenbeeinflussung.

Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf Heroin. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe.

Die Beamten untersagten dem Delmenhorster die Weiterfahrt. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, aufgrund des Fahrens unter Einfluss, eingeleitet.

