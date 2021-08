Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Pedelec-Akkus in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am Sonntag, 8. August 2021, in dem Zeitraum von 15:15 Uhr bis 17:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Fahrradakku und -display eines Pedelecs auf dem Veranstaltungsgelände "Heimatsommer" in der Straße "Strandallee" in Nordenham.

Das graue Pedelec der Marke Raleigh war zum Tatzeitpunkt im Bereich der Fahrradständer auf dem Veranstaltungsgelände abgestellt. Beim Herausnehmen des Akkus beschädigte der Täter darüber hinaus die entsprechende Vorrichtung.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 850 Euro.

Mögliche Zeugen des Diebstahls oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell