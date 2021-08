Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Montag, 9. August 2021, auf Dienstag, 10. August 2021, beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Einkaufwagenhäuschen eines Tierbedarfsgeschäfts in der Wesersstraße in Brake.

Ein Fragment des Häuschens wurde gewaltsam beschädigt, sodass ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstanden ist.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, zu melden.

