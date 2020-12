Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Erneuter Einbruch in Bahnhofscafe´ - Täter stehlen Zigaretten

HombergHomberg (ots)

Melsungen Einbruch in Bahnhofscafé Tatzeit: Sonntag, 13.12.2020, 03:05 Uhr Am Sonntagmorgen brachen zwei unbekannte Täter in das Bahnhofscafé in der Bahnhofstraße ein. Sie stahlen Zigaretten, Bier und zwei Lautsprecher. Die beiden Täter warfen mit einem Pflasterstein an der Rückseite des Cafés eine Scheibe ein. Durch die entstandene Öffnung gelangten sie in die Geschäftsräume des Cafés. Die Täter stahlen im Thekenbereich eine größere Menge an Zigarettenschachteln und Tabakspäckchen sowie mehrere Flaschen "Desperados". Mit ihrer Beute verließen die Täter das Café durch das eingeschlagene Fenster. Von einem der beiden Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist männlich und trug zur Tatzeit ein helles Kapuzenoberteil, eine graue Jogginghose, Turnschuhe sowie einen Mundschutz. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

