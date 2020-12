Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Geschwindigkeitsregelungsanlage aus Anhänger gestohlen

HombergHomberg (ots)

Homberg Diebstahl aus Pkw-Anhänger Tatzeit: 10.12.2020, 19:00 Uhr bis 11.12.2020, 09:00 Uhr Eine Geschwindigkeitsregelungsanlage im Wert von 2.000,- Euro stahlen unbekannte Täter aus einem weißen Pkw-Anhänger in der Johannes-Zenker-Straße. Die Täter begaben sich zu dem verschlossenen Anhänger und öffneten diesen mit Gewalt. Aus dem Anhänger stahlen sie die Geschwindigkeitsregelungsanlage. An dem Anhänger entstand geringer Sachschaden. Wie die Täter die Beute abtransportiert habe steht zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

