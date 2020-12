Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Unbekannte Täter stecken mobiles Toilettenhäuschen in Brand

HombergHomberg (ots)

Melsungen Brand einer mobilen Toilette Tatzeit: 10.12.2020, 21:50 Uhr Ein kleines mobiles Toilettenhäuschen aus Kunststoff brannte gestern am späten Abend auf dem Innenhof des Schlosses. Ein Passant hatte das brennende Toilettenhäuschen auf dem Schlossplatz bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die alarmierte Feuerwehr Melsungen konnte das abgebrannte Häuschen ablöschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Die Polizei geht von einer Sachbeschädigung durch Feuer aus. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell