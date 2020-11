Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

MindenMinden (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte mehrere Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen begangen. Auch eine Bushaltestelle wurde beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

So wurden in Nähe des Bahnhofs in der Kasernenstraße nach derzeitigen Erkenntnissen von Freitag, 17.15 Uhr bis Samstag, 10.45 Uhr die Windschutzscheiben zweier am Straßenrand geparkter Autos - eines Toyota sowie eines Renault - zertrümmert.

Einen Tag später in der Zeit von Samstag, 23 Uhr bis Sonntag, 9 Uhr schlugen Unbekannte auf dem Teilstück zwischen der Bleichstraße und der Nordbrücke in der Marienstraße auch die Seitenscheibe eines schwarzen Dacia ein. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten zudem Beschädigungen an drei weiteren geparkten PKWs - einem VW Golf, einem Volvo SUV und einem Seat - sowie an der Bushaltestelle "Paulinenstraße" fest. An dieser hatte man ein seitliches Glaselement zertrümmert.

Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell