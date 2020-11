Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pizzabote steuert Auto gegen Baum

HüllhorstHüllhorst (ots)

Bei einer Fahrt auf der Mindener Straße ist am Sonntagabend ein 18 Jahre alter Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Dabei verletzte er sich.

Als der Fahranfänger aus Lübbecke um kurz vor 20 Uhr die regennasse Landstraße in Richtung Schnathorst befuhr, verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Renault. Daraufhin kam das Fahrzeug kurz nach der Einmündung zur Großenberkener Straße nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. In der anliegenden Böschung kam der Wagen schließlich zum Stillstand. Ein Ersthelfer kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den jungen Mann, bevor man ihn ins Krankenhaus Lübbecke brachte. Der schwerbeschädigte PKW wurde abgeschleppt.

