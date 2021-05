Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Exhibitionist entblößt sich im ICE vor junger Frau

Hannover (ots)

Gestern Vormittag kam es im ICE auf der Fahrt von Bielefeld nach Hannover für eine junge Frau aus Berlin zu einem unangenehmen Ereignis. Ein 50-Jähriger Mann aus Tschechien saß im Sichtfeld der 21-Jährigen. Während der Fahrt entblößte er sein Geschlechtsteil und fing an, daran herumzuspielen. Dabei suchte er mehrmals den Blickkontakt zu der jungen Reisenden. Diese wendete sich an das Zugpersonal und schilderte die unbehagliche Situation. Mit Einfahrt des Zuges im Hauptbahnhof Hannover wurde der Beschuldigte von der Bundespolizei in Empfang genommen. Er wurde wegen Exhibitionistische Handlungen angezeigt und konnte seine Reise fortsetzen.

