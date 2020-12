Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kiosk mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen-EdigheimLudwigshafen-Edigheim (ots)

In der Nacht von Freitag, den 18.12.2020, auf Samstag, den 19.12.2020, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Oppauer Straße in Ludwigshafen. Durch das gewaltsame Einwirken der Täter und des entwendeten Diebesguts, entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621-963 2222 zu melden.

