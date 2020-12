Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falschfahrer auf der BAB 65 - Zeugen gesucht

BAB 65 - Gemarkung MutterstadtBAB 65 - Gemarkung Mutterstadt (ots)

Am 19.12.2020, um 22:50 Uhr, befuhr eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 die A 65 von Ludwigshafen kommend in Richtung Neustadt an der Weinstraße. Zwischen dem Kreuz Mutterstadt und der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim kam den Beamten ein Falschfahrer auf der linken Spur entgegen. Aufgrund der herrschenden Dunkelheit konnte das Kennzeichen des entgegenkommenden PKWs nicht vollständig abgelesen werden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen roten Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621-963 2222 zu melden.

