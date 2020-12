Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bedrohung mit Schusswaffe

Ludwigshafen-MitteLudwigshafen-Mitte (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.12.2020, kam es vor einer Wohnung im Stadtteil Mitte in Ludwigshafen am Rhein zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Hierbei wurden die beiden Geschädigten durch zwei Männer mit einer Schusswaffe bedroht. Bis zum Eintreffen der Polizei war es den Tätern zunächst möglich die Flucht zu ergreifen. In Tatortnähe konnten sie jedoch durch die fahndenden Beamten festgestellt, festgenommen und auf die Polizeidienststelle verbracht werden. Bei der mitgeführten Schusswaffe handelte es sich um eine ungeladene Druckluftwaffe, welche sichergestellt wurde. Die Männer mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen und müssen sich nun wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell