Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mofafahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen-MundenheimLudwigshafen-Mundenheim (ots)

Am frühen Samstagnachmittag des 19.12.2020, wurde ein 24-Jähriger auf einem Mofa im Stadtteil Mundenheim in Ludwigshafen am Rhein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, wurden an dem Mofa technische Veränderungen vorgenommen, sodass dies nunmehr eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 55km/h erreicht. Außerdem war der Fahrer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung und hatte am Vortag Betäubungsmittel konsumiert. Letztlich wurde dem jungen Mann auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und das Mofa sichergestellt. Der 24-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten.

