Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stark alkoholisierter Fahrradfahrer in Tossens unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 12. August 2021, befuhr ein 52-Jähriger aus Butjadingen gegen 23:00 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße "Nordseeallee" in Tossens. Zeugen beobachteten, dass der Mann während der Fahrt mehrfach stürzte, unter anderem auch in einen wasserführenden Graben.

Nachdem die Zeugen die Polizei informierten, konnten die Beamten den Radfahrer unverletzt, aber durchnässt antreffen. Bei der anschließenden Überprüfung wurde der Grund für die unsichere Fahrweise festgestellt. Der 52-Jährige wies eine Atemalkoholkonzentration von über 2,5 Promille auf.

Rettungskräfte brachten den Mann aus Butjadingen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren, aufgrund der Trunkenheit im Verkehr, gegen den 52-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell