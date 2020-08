Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Brake

Delmenhorst (ots)

Am 29.08.2020, im Zeitraum zwischen 10:00 und 10:30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter einen Schaden an dem grünen BMW einer Geschädigten auf dem Parkplatz des Famila-Centers Brake in der Weserstraße verursacht. Dem Schadensbild nach könnte die Beschädigung durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein. Personen, die im oben angegebenen Zeitraum auf dem Parkplatz etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei dem PK Brake (04401-935115) zu melden.

