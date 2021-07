Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Lenkrad - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Nachdem sie gestern (30.6.) um 7.30 Uhr zu ihrem BMW ging, stellte eine 44-jährige Herforderin fest, dass die Scheibe der hinteren Tür auf der Beifahrerseite eingeschlagen war. Aus dem Inneren des Fahrzeugs haben der oder die unbekannte Täter augenscheinlich das Lenkrad entwendet. Die Frau hatte ihr Fahrzeug am Vorabend um 17.30 Uhr an gegenüber ihres Wohnhauses am Fahrbahnrand an der Buchenstraße abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten den oder die bisher Unbekannten gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

