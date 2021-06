Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit vier Verletzten

Lennestadt (ots)

Zu einem Auffahrunfall in Fahrtrichtung Kirchhundem kam es am Dienstag auf der Hundemstraße in Altenhundem. Hier musste gegen 17.20 Uhr ein Fahrzeugführer verkehrsbedingt anhalten, um auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abzubiegen. Ein nachfolgender PKW-Fahrer übersah, nach eigenen Angaben, das stehende Fahrzeug und fuhr auf. Sowohl der Unfallverursacher sowie drei Insassen verletzten sich leicht, die Mitfahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit, der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

