POL-ESW: Nach Autodiebstahl in Waldkappel wird ein 30-jähriger Tatverdächtiger nach kurzer Flucht in Reichensachsen festgenommen; mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Nach dem Hinweis eines Angestellten einer Metallbaufirma in Waldkappel hat die Eschwege Polizei am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr einen 30-jährigen Mann festgenommen, der kurz zuvor in der Leipziger Straße in Waldkappel einen weißen Ford Tourneo im Wert von 10.000 Euro geklaut hatte. Wie es der Zufall wollte, war der Zeuge und Mitarbeiter der Metallbaufirma an einer Tankstelle auf den 30-jährigen Tatverdächtigen getroffen, wo dieser mit dem Tourneo-Firmenfahrzeug der Metallbaufirma unterwegs war. Da dem Zeugen dies seltsam vorkam, vergewisserte er sich telefonisch bei seinem Firmenchef der bestätigen konnte, dass der Tourneo unmittelbar zuvor geklaut worden war. Der Zeuge fuhr daraufhin dem Tatverdächtigen hinterher und verständigte außerdem die Polizei. Nachdem der Tatverdächtige bemerkt hatte, dass er von dem Zeugen verfolgt wird, versuchte er diesen abzuschütteln. Die Verfolgung ging schließlich über die B 27 durch Oetmannshausen in Richtung Eschwege. Am Bahnhof Reichensachsen bog der 30-Jährige in die Ortslage von Reichensachsen ab, befuhr dann kreuz und quer mehrere Straßen, bevor er schließlich in eine Feldgemarkung in Richtung eines Betonwerks abbog. Letztlich fuhr sich der Tatverdächtige in der Feldgemarkung fest, wo er im Anschluss von der Polizei gestellt und festgenommen werden konnte.

>Tatverdächtiger steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bei der Festnahme des 30-Jährigen stellten die Beamten fest, dass sich der Mann in einem schläfrigen und fast weggetretenen Zustand befand, der einen erheblichen Konsum von Rauschmitteln erahnen ließ. Daher musste sich der Tatverdächtige nach seiner Festnahme auch einer Blutentnahme unterziehen. Die weiteren Ermittlungen ergaben außerdem, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Polizei in Eschwege hat daraufhin gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 30-Jährigen eingeleitet. Neben dem Diebstahl des Fahrzeugs muss sich der Mann auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie wegen dem Erwerb und dem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.

Darüber hinaus steht der Mann außerdem noch im Verdacht, am Sonntagabend zuvor gegen 17.45 Uhr in Waldkappel in der Wiesengasse einen bereitgestellten Altpapiercontainer mittels weggeworfener Zigarette in Brand gesetzt zu haben, wodurch ein Schaden von etwa 400 Euro entstand. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Sachbeschädigung.

Der Tatverdächtige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, ist nach seiner Festnahme aufgrund seines durch den Betäubungsmittelkonsum stark toxischen Zustands in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Später soll dann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel dessen Vorführung beim zuständigen Gericht erfolgen.

