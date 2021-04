Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, KN) Dieb will Motorroller kurzschließen

Stockach (ots)

Ein unbekannter Dieb hatte es am Donnerstag auf einen Motorroller in der Bahnhofstraße abgesehen. Es gelang ihm allerdings nicht, die Zündung kurzzuschließen und davonzufahren. Der rot/schwarze Roller stand am Morgen auf einem öffentlichen Parkplatz vor einem Wohnhaus, von wo ihn der Dieb wegrollte. Bei der Wendeplatte der Brudermühle beschädigte er die Abdeckung der Elektronik und versuchte den Motor zu starten, was aber misslang. Wie hoch der angerichtete Schaden an dem Kleinkraftrad ist, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Stockach unter Telefon 07771 93910 entgegen.

