POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall in Baustelle (29.04.2021)

Einen Unfall mit Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro verursacht hat eine Autofahrerin am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 27 bei Donaueschingen. Eine 28-jährige VW Passat Fahrerin reagierte auf einen Eingriff des Spurhalteassistenten ihres Neufahrzeugs. Sie lenkte dagegen und prallte in einem Baustellenbereich gegen zwei Warnbaken. Die Fahrerin blieb unverletzt.

