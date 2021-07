Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall bei Ausweichmanöver - Rollerfahrer verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein 24-jähriger Herforder fuhr am Mittwoch, um 16.03 Uhr mit seinem Fahrrad entlang der Waltgeriestraße in Richtung Mindener Straße. Unmittelbar hinter ihm fuhr ein 57-jähriger Herforder auf seinem Kleinkraftrad in gleicher Richtung. In Höhe der Hausnummer 82 beabsichtigte der Radfahrer, plötzlich nach rechts auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Um in diesem Moment einen Zusammenstoß mit dem abbremsenden Radfahrer zu verhindern, bremste der 57-Jährige seinen Roller stark ab und versuchte, auszuweichen. Dabei blockierte das Vorderrad und der Roller geriet ins Rutschen, sodass der Fahrer auf den Gehweg stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Mittels eines Rettungswagens wurde der Mann in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. An seinem Roller entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell