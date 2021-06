Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrrad und Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Eine 67-jährige Frau aus Bad Oeynhausen fand gestern (29.6.), gegen 7.30 Uhr ihre Handtasche vor ihrem Wohnwagen in Borlefzen auf dem Fußboden. Die Tasche hatte sie am Vorabend in dem Wohnwagen deponiert. Bei genauem Nachsehen bemerkte sie dann, dass aus der Tasche eine dreistellige Summe Bargeld, mehrere Debitkarten und Ausweisdokumente fehlten. Ein blaues Klapprad, das im Vorzelt abgestellt war, haben der oder die unbekannte Täter ebenfalls entwendet. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die weitere Angaben zu den bisher unbekannten Personen machen können oder in der Nacht zu Dienstag etwas Auffälliges bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

