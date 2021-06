Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hiddenhauserin nach Zusammenstoß leicht verletzt - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 64-jährger Mann aus Hiddenhausen fuhr gestern (28.6.), um 13.20 Uhr, mit seinem Audi auf der Kampstraße in Richtung Eilshausen. Auf Höhe der Kreuzung Kampstraße / Oetinghauser Straße hielt der Mann sein Fahrzeug zunächst an und beabsichtigte dann, die Oetinghauser Straße zu kreuzen und seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. Als der 64-Jährgige seinen Audi beschleunigte, fuhr zeitgleich eine 57-jährige Hiddenhauserin in ihrem VW auf der Oetinghauser Straße. Die Frau versuchte noch, ihr Auto abzubremsen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte ihr Auto dann frontal gegen einen Baum, wo es schlussendlich zum Stehen kam. Die Hiddenhauserin verletzte sich bei dem Unfall leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell