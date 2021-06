Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugin beobachtet Ladendiebstahl - Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamten

Enger (ots)

(jd) Eine Zeugin beobachtete Montag (28.6.), gegen 13.40 Uhr, in einem Supermarkt an der Ringstraße einen Mann, der Getränkeflaschen unter seiner Kleidung versteckte und dann den Markt verließ. Die Frau informierte einen 32-jährigen Mitarbeiter, der den Mann zur Rede stellte. Aufgrund der aggressiven Grundstimmung, des augenscheinlich alkoholisierten Mannes, bat er einen zweiten Mitarbeiter um Unterstützung und beide begleiteten den Mann in einen Aufenthaltsraum. Dort verblieb er bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten. Der 36-jährige Mann aus Enger zeigte sich schon während der Befragung unkooperativ und widersetze sich den Aufforderungen der Beamten. Im Zuge der weiteren Anzeigenaufnahme trat der 36-Jährige einen Beamten gegen die Beine, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Mann wurde daraufhin auf die Herforder Wache gebracht und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam genommen. Hieraus wurde er am Dienstag Morgen entlassen. Er muss sich jetzt wegen diverser Straftaten verantworten.

