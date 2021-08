Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Unfall auf A 7 - Pkw überschlagen

Aalen (ots)

Zum Glück lediglich leicht verletzt wurde ein 22 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 8:15 Uhr auf der A7. Der Toyota-Fahrer befuhr die Autobahn in Richtung Ulm entlang und kam auf Höhe Aalen-Waldhausen bei Aquaplaning ins Schleudern und geriet schließlich auf den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn. Dort überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach zum Liegen. An dem Pkw entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Der Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber wurde letztlich nicht mehr benötigt. Die Autobahn war in Richtung Ulm zeitweise voll gesperrt. Seit 9:10 Uhr ist die Richtungsfahrbahn wieder einspurig befahrbar, die rechte Spur bleibt noch bis zur Bergung des Pkw gesperrt.

