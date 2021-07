Polizei Essen

POL-E: Essen: Zufallsfund - Schlüssel aus mutmaßlichen Wohnungseinbrüchen sichergestellt

Essen (ots)

45279 E.-Horst: Am 25. Mai 2021, kurz vor Mitternacht, wurden durch eine Polizeistreife, auf der Horster Straße in Essen-Horst, zwei männliche Personen kontrolliert. Dieser Bereich zählte zu diesem Zeitpunkt zu einem Kriminalitätsschwerpunkt, unter anderem wurde dort mittels Zwillengeschossen in der Vergangenheit auf Personen geschossen. Da sich keiner der beiden Personen ausweisen konnte, wurden die Personen und ihre mitgeführten Gegenstände nach Ausweisdokumenten durchsucht.

Dabei konnte diverses Einbruchswerkzeug in mitgeführten Rucksäcken aufgefunden werden. Beide jungen Männer sind der Polizei bereits durch verschiedenste Verstöße bekannt. Zu diesen Straftaten zählen auch Eigentumsdelikte. Des Weiteren konnte die Herkunft zweier Schlüsselbunde und eines Einzelschlüssels nicht geklärt werden. Beide Personen machen hierzu unplausible Angaben.

Die Polizei versucht durch die abgebildeten Schlüssel den Eigentümer zu identifizieren. Möglicherweise stammen die Schlüssel aus einem Einbruch oder Diebstahl. Hinweise oder Rückfragen können unter der Nummer 0201/829-0 erfolgen. /JBu

