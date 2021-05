Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Autofahrer Sonntag, 30.05.2021, 00.01 Uhr Remscheid, Hammesberger Str.

Zur o.a. Unfallzeit befuhr ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem Hyundai die Hammesberger Str. in Remscheid in westliche Fahrtrichtung. Kurz hinter der Ibacher Str. verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Zaun. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Er wurde noch vor Ort durch einen Notarzt behandelt und anschließend mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Da bei dem 29-jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Hyundai wurde durch den Aufprall schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Die Hammesberger Str. war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Sachschaden: ca. 8000.- Euro

