Polizei Wuppertal

POL-W: W Duo erbeutet Wertgegenstände bei Raub

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag, 27.05.2021, überfielen zwei Unbekannte eine Frau an der Leibuschstraße in Wuppertal-Langerfeld. Gegen 11:00 Uhr klingelten die Täter an der Wohnungstür einer 74-jährigen Wuppertalerin. Nachdem sie die Tür öffnete, drängten die Räuber sie in die Wohnung und schlugen sie. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und entkamen mit Schmuck und der Handtasche ihres Opfers in unbekannte Richtung. Die Überfallene erlitt bei dem Raub Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei den Tätern soll es sich um eine Frau und einen Mann gehandelt haben. Der Mann hatte eine normale Statur und dunkle Haare. Er sprach deutsch mit unbekanntem Akzent. Vor dem Gesicht trug er eine bunte Stoffmaske. Seine Begleiterin war etwa 20 bis 30 Jahre alt und 160 bis 170 Zentimeter groß. Sie hatte lange Haare und dunkle Augen. Auch sie trug eine bunte Stoffmaske und sprach mit Akzent. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen, den Tätern und der Beute hat das zuständige Kriminalkommissariat übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell