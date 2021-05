Polizei Wuppertal

POL-W: RS Brand eines Hauses in Remscheid

Wuppertal (ots)

Am Montagnachmittag (24.05.2021) brannte der Dachstuhl eines Hauses in der Straße "Im Mittenfeld" in Remscheid.

Bewohner des Hauses bemerkten gegen 16:20 Uhr Brandgeruch und stellten eine Rauchentwicklung fest. Sie alarmierten die Rettungskräfte und konnten anschließend das Haus selbstständig und unbeschadet vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert und der Brand gelöscht werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das zuständige Kommissariat geführt und durch einen Sachverständigen unterstützt. Der Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell