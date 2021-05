Polizei Wuppertal

POL-W: W Umfangreiche Versammlungslage in Wuppertal - Störungsfreier und friedlicher Verlauf

Wuppertal (ots)

Für heute (22.05.2021), meldeten mehrere Privatpersonen Versammlungen in Wuppertal an. Dabei ging es mehrheitlich um die Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen. Bei weiteren Kundgebungen wurden Umweltschutz und Menschenrechte thematisiert. Insgesamt begleitete die Polizei acht Versammlungen auf dem Johannes-Rau-Platz, an der Bahntrasse und der Elberfelder Nordstadt, sowie ein Fußballspiel des WSV und einen Autocorso durch Barmen. Alle Veranstaltungen verliefen friedlich und störungsfrei. In den Abendstunden und der Nacht sollen zwei weitere Versammlungen in Elberfeld stattfinden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell