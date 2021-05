Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall in Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (20.05.2021) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Staubenthaler Straße in Wuppertal-Ronsdorf. Ein 17-Jähriger überquerte gegen 21:30 Uhr die Fahrbahn über einen Zebrastreifen in Richtung Elias-Eller-Straße, als ihn der VW eines 62-Jährigen erfasste. Dieser bog zuvor von der Parkstraße nach rechts in die Staubenthaler Straße ab. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen vorsorglich in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell