Polizei Wuppertal

POL-W: RS Vandalismus im Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu heute (20.05.2021) verschafften sich Unbekannte gegen 00:55 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Schulgebäude an der Hackenberger Straße in Remscheid und beschädigten Inventar. Die Täter beschädigten eine Zugangstür, entleerten einen Feuerlöscher und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

