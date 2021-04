Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Samstag, 24.04.2021

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Dörverden. Am frühen Freitagnachmittag kam es in der Straße Heddorf in Dörverden zu einer Unfallflucht. Ein Bagger kam ohne ersichtlichen Grund von der Fahrbahn ab und überfuhr den Zaun des Geschädigten. In der nachfolgenden Fahndung konnte ein Bagger im Nahbereich festgestellt und durch die Beamten kontrolliert werden. Der 54-jährige Baggerfahrer erzielte im anschließenden Atemalkoholtest einen Wert von 2,17 Promille. Dies wird durch eine Blutentnahme gesichert. Gegen den Verunfallten wurde ein Strafverfahren bzgl. Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Walsrode BAB 27. Am Samstagmorgen befuhr ein 20jähriger aus Wildeshausen mit seinem 3- er BMW die BAB 27 in Fahrtrichtung Hannover, als zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West bei über 200 km/h plötzlich nach einem lauten Knall Flammen aus dem Motorraum schlugen. Der Fahrer konnte seinen Pkw noch auf dem Standstreifen abstellen, die Flammen griffen in der Folge jedoch auf das gesamte Fahrzeug über, bevor die alarmierte Feuerwehr aus dem Landkreis Heidekreis das Fahrzeug ablöschen konnte. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Hannover durch die Autobahnpolizei Langwedel während der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Landkreis Osterholz

Schlimmeres verhindert

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagabend kommt es in einem Mehrparteienhaus in der Bremer Straße aus bisher unbekannter Ursache zu einem kleineren Brand. Nach ersten Erkenntnissen hat ein TV-Gerät plötzlich Feuer gefangen. Erste Löschversuche des Eigentürmers scheiterten zwar, haben jedoch Schlimmeres verhindert. Der Fernseher konnte schließlich durch die freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck gelöscht werden, so dass es nur zu geringem Sachschaden kam. Verletzt wurde niemand.

Lust auf Fisch

Schwanewede. In der Straße Ritterkamp wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Fischverkaufswagen durch unbekannte Täter aufgehebelt. Zu dem erlangten Diebesgut gehören unter anderem auch eine beachtliche Menge Aale und Makrelen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

