POL-VER: Während der Fahrt: Anhänger löst sich

Landkreis Verden (ots)

Ottersberg/Posthausen. Nach einem Verkehrsunfall am Freitag kurz vor 9 Uhr auf der Straße Hintzendorf-Stellenfelde (L155) kam es am Vormittag zu Verkehrsbehinderungen. Ein 58-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war aus Völkersen kommend in Richtung Posthausen unterwegs, als sich der angekoppelte Anhänger plötzlich vom Zugfahrzeug löste. Der Anhänger kam unkontrolliert nach links von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen einen Baum und landete letztlich im tiefen sowie wasserführenden Straßengraben. Verletzt wurden bei dem Unfall niemand, der Sachschaden blieb mit rund 2000 Euro überschaubar. Für die Dauer der Bergung des Anhängers musste die L155 für etwa 45 Minuten gesperrt werden. Die Polizei leitete ein Verfahren gegen den Fahrer ein, weil der Verdacht besteht, dass er mit dem Gespann auf der welligen Fahrbahn zu zügig unterwegs gewesen war.

