Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Kleingartenparzelle aufgebrochen ++ Ermittlungen nach Einbruch in Einfamilienhaus aufgenommen ++ Überlanges Lkw-Gespann mit Kran angehalten ++

Landkreis Osterholz (ots)

Kleingartenparzelle aufgebrochen

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Samstag- und Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter in ein Gartenhaus der Kleingartenanlage "Am Osterholze" auf und stahlen ein Unterhaltungsgerät. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Ermittlungen nach Einbruch in Einfamilienhaus aufgenommen

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwochvormittag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr am Vormittag in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Waldberg" ein. Nachdem sie ein Fenster und eine Tür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten nach geeigneter Beute. Sie nahmen Schmuck und Bargeld an sich flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Mögliche Zeugen werden nun um Hinweise auf verdächtige Umstände an die Polizei Osterholz unter 04791/3070 gebeten.

Überlanges Lkw-Gespann mit Kran angehalten

Schwanewede/Neuenkirchen. Ein 44-jähriger Fahrer eines Lkw mit angehängtem Kran musste am Mittwochnachmittag auf Anordnung der Polizei die gesamte Ladung abladen und wurde anschließend von der Polizei zu einem sicheren Abstellort für das Fahrzeug begleitet. Bei einer Kontrolle in der Straße "Am Schillingshof" hatten die Beamten festgestellt, dass eine notwendige Genehmigung für das über 23 Meter lange Gespann nicht vorlag. Während der Fahrt soll auch Ladung vom Gespann gefallen sein. Die für den Kran geladenen Gewichte, waren ebenfalls nicht ordnungsgemäß gesichert. Darüber hinaus wurden am Kran technische Mängel festgestellt. Aufgrund der entstandenen Gefahren leitete die Polizei Ermittlungen in mehreren Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell