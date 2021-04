Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schwerer Unfall am Mittwochmorgen auf der K27

Verden (ots)

Am Mittwochmorgen verunfallte ein 35-jähriger Fahrer eines Citroen in der Memelstraße (K27) in Fahrtrichtung Eissel aus bislang unbekannter Ursache und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Zuvor war der 35-Jährige aus noch nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum im Seitenraum geprallt, bevor der Pkw in den rechten Graben schleuderte. Die Freiwilligen Feuerwehren Verden und Dauelsen waren vor Ort im Einsatz, um den Mann aus dem Fahrzeug zu befreien und den Citroen aus dem Seitenraum zu bergen. Anschließend wurde der Citroen abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Für etwa eine Stunde musste die Memelstraße für den Verkehr gesperrt werden.

