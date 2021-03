Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - mehrere Kellereinbrüche

u.a. Werkzeuge entwendet

Kleve (ots)

In der Nacht von Freitag, 05.03.21 auf Samstag, 06.03.21, kam es auf der Brahms- sowie auf der Schmidtstraße zu bislang 9 Kellereinbrüchen. Dabei wurden bei einigen Kellertüren das Vorhängeschloß aufgebrochen. Ersten Angaben zufolge wurde Werkzeug, Bekleidung sowie Süßigkeiten entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Kleve unter der Rufnummer: 02821/5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell