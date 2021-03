Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wohnungseinbruch

Bargeld erbeutet

Kleve (ots)

Am Freitag, 05.03.21, zwischen 04:00 und 15:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Regenbogen ein. Nach ersten Angaben wurde Bargeld gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei in Kleve unter der Rufnummer: 02821/5040.

