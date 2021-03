Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Peugeot 407 beschädigt

Straelen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (2. März 2021) zwischen 12 und 16 Uhr einen grauen Peugeot 407 beschädigt, der auf einem Firmenparkplatz an der Veilingstraße abgestellt war. Bei dem Unfall erlitt die Stoßstange des Wagens hinten links einen Schaden. Es blieben blaue Lackspuren vom Fahrzeug des Verursachers an der Anstoßstelle zurück. Dieser kam seinen Pflichten jedoch nicht nach und flüchtete. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell