Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl aus Kfz/ Unbekannte bauen Navi aus

Kleve (ots)

Unbekannte Täter bauten aus zwei Neuwagen, die auf dem Gelände eines Autohauses an der Wiesenstraße standen, jeweils das Cockpit sowie die Navigationssysteme aus. Die Täter agierten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04. März 2021) und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen und Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell