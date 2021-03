Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Fahrer eines schwarzen Kleinwagens nach Unfallflucht gesucht

Rees (ots)

Am Donnerstag (4. März 2021) war eine 53-Jährige mit ihrem Toyota Yaris auf dem Grüttweg in Richtung des real-Marktes unterwegs. Als sie an der Ampelkreuzung zur Reeser Landstraße (B67) geradeaus fahren wollte, wurde ihr PKW von einem Wagen touchiert und beschädigt, der anscheinend nach links auf die B67 abbiegen wollte. Nach der Kollision fuhr der andere Wagen, ein schwarzer Kleinwagen mit einem männlichen Fahrer am Steuer, jedoch über den Grüttweg in Richtung Stadtbad davon. Die Polizei bittet den unbekannten Fahrer und weitere Zeugen, sich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

