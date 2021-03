Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl aus Garage

Küchen-Elektrogeräte entwendet

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag (4. März 2021) brachen unbekannte Täter ein Vorhängeschloss auf, um in die Garage eines Reihenhauses an der Schützenstraße zu gelangen. Sie entwendeten einen Induktionsherd sowie einen Backofen, welche in der Garage zwischengelagert wurden. Anschließend flohen die Diebe mit ihrer sperrigen Beute in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell