POL-KLE: Geldern- Verkehrsunfall/ Kollision zwischen Traktor und Auto

Am Mittwoch (03. März 2020) gegen 18.50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Venloer Straße (B 58) und dem Heyerkirchweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 45 Jahre alter Mann aus Geldern fuhr vom Heyerkirchweg auf die Venloer Straß, als es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Traktor eines 28-jährigen Gelderners kam. Der 28-Jährige fuhr auf der B 58 in Richtung Geldern. Durch den Zusammenstoß wurde der 45-Jährige in seinem roten Toyota Aygo eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Venloer Straße knapp zwei Stunden gesperrt. (as)

