POL-KA: Zeuge gesucht - Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Am Freitag ereignete sich um 14.40 Uhr auf der B 35 ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Die Pkw fuhren von Bruchsal in Richtung Bretten. Auf Höhe des Parkplatzes "Schlachthof" bremste das forderste Fahrzeug verkehrsbedingt stark ab, woraufhin es zu mehreren Auffahrunfällen kam. Sechs Personen verletzten sich in Folge der Zusammenstöße leicht, es entstand ein Gesamtsachschaden von 30.000EUR.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, werden Zeugen gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Maike Werz, Führungs- und Lagezentrum

