Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl/ Täter gingen drei Autos an

Kleve (ots)

Unbekannte Täter schlugen am Mittwoch (03. März 2020) zwischen 19 Uhr und 20 Uhr an drei Autos eine Scheibe ein, um Taschen aus den Fahrzeugen zu stehlen. Zwei PKW parkten an der Nassauerallee und das Dritte an der Ravensberger Straße. Die Polizei weist nochmal ausdrücklich daraufhin keine Taschen oder andere Gegenstände von Wert in den Fahrzeugen liegen zu lassen! Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell